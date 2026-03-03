「あす大災害、だとしたら？」をテーマに「防災のワンポイント」をお伝えします。今回は「雪解けによる災害」についてです。◇実は雪による事故の死者数の8割以上が自宅など建物の屋根の雪下ろしなど、除雪作業中に起きた事故が原因となっています。そういった事故を防ぐために――「必ず2人以上で」1人での除雪作業は事故が発生した際、発見が遅れる可能性があります。家族、そしてご近所にも声をかけ必ず2人以上で行いまし