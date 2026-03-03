日経平均株価は、2日連続で値を下げ一時1900円を超えて下げ幅を拡大しました。3日の東京株式市場は、中東情勢悪化に伴う原油の高騰が長期化することで企業業績が落ち込むとの懸念が強まり、幅広い銘柄で売り注文が広がり、平均株価は、終値で5万6279円5銭となり、前の日から1778円19銭下げて取引を終えました。下落幅は2026年になって最大でアメリカのトランプ政権が相互関税を発表し、関税引き上げの応酬への警戒感から大幅下落し