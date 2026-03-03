記者団の取材に応じる東京都の小池百合子知事＝3日午後、都庁高レベル放射性廃棄物（核のごみ）の最終処分場選定を巡る経済産業省による東京都小笠原村への文献調査申し入れについて、小池百合子都知事は3日、都庁で取材に応じ「国の方から小笠原村に対し、文献調査の問い合わせがあったということは伺っている。村長がどのように対応されるのか注視したい」と述べた。