流通経済大は３日、サッカー部で部員が違法薬物を使用している疑いがあることを発表し、千葉県内で記者会見を開いた。調査の結果、部員５人が「大麻と認識した」リキッドの使用を認めたため、危機管理宅策本部専門部会を設置し、警察への対応などに当たっているという。サッカー部は予定されていた合宿を含めて無期限の活動停止となり、中野雄二監督は当面の職務停止となる。片山直登学長が会見冒頭で事案を報告し、「本学男子