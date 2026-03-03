フジテレビ系にて放送中のドラマ『ラムネモンキー』第8話より水野美紀が出演することが決定した。 参考：『再会』『未来のムスコ』『ラムネモンキー』冬ドラマになぜ「男3人・女1人」が多い？ 本作は、『コンフィデンスマンJP』（フジテレビ系）、『リーガルハイ』（フジテレビ系）、『どうする家康』（NHK総合）などの古沢良太が脚本を手がける“1988青春回収ヒューマンコメディ”。主人公の吉井