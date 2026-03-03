きょう（3日）は桃の節句。各地で様々なひな祭りが開催されています。新見市の会場を彩っているのは住民たちが大切に保管してきたひな人形です。 【写真を見る】「哲西きらめきひな祭り」明治時代の貴重なひな飾りや人形1000体以上を展示3月8日まで【岡山】 新見市哲西町を中心に住民たちが持ち寄った明治時代の貴重なひな飾りや人形1000体以上を展示する「哲西きらめきひな祭り」です。 なかでも珍しいのが「三次人形」で