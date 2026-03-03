ヒトトヒトホールディングスが４月７日付で東証スタンダード市場に新規上場する。上場に際し３５０万株の売り出しと、需要状況に応じた上限５２万５０００株のオーバーアロットメントによる売り出しを行う予定。売出価格決定日は３月２７日。主幹事は野村証券。同社はスポーツイベントの運営、オフィスビルや商業施設の警備・清掃、企業の人材派遣、商品・サービスの販売支援などの事業を展