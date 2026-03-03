富士フイルム株式会社は3月3日（火）、instax“チェキ”のスマートフォンアプリ「instax UP!」を公開した。スキャン機能にAIを採用し、スキャン精度を大幅に向上させたという。 「instax UP!」は、スマートフォンでチェキプリントを撮影して画像データ化することで、SNSなどでの共有といった楽しみ方を広げるアプリ。これまでinstaxフレームと同系色の背景であったり、手のひらなどではスキャンが難し