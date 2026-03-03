3日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2229枚だった。うちプットの出来高が1454枚と、コールの775枚を上回った。プットの出来高トップは5万4000円の107枚（505円高1475円）。コールの出来高トップは6万4000円の90枚（148円安144円）だった。 コールプット 出来高