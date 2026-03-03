3日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万7430枚だった。うちプットの出来高が9820枚と、コールの7610枚を上回った。プットの出来高トップは5万円の715枚（118円高206円）。コールの出来高トップは6万円の808枚（280円安115円）だった。 コールプット 出来高