3日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は49枚だった。コールの合計出来高は8枚。コールの出来高トップは5万8000円の3枚（1850円）だった。プットのの合計出来高は41枚。プットの出来高トップは1万円の30枚（1円高5円）だった。 コールプット 出来高前日比 価格