米スポーツ専門局『ESPN』は3日（日本時間4日）、「王者ドジャースに勝てるチームはあるか？王座を奪う挑戦者たち」と題して議論を展開。ワールドシリーズ3連覇を狙うドジャースのライバル候補を取り上げた。 ■投打で生え抜きが成長 『ESPN』のバスター・オルニーとデビッド・ショーンフィールド両記者は同日、今年のレギュラーシーズンについて議論