中国外交部の毛寧報道官は3月2日の定例記者会見で、イラン・テヘランにいた中国公民1人が、先日発生した軍事衝突に巻き込まれ、不幸にも死亡したと発表しました。中国外交部はすでに駐イラン中国大使館に対し、関係者と家族に協力を提供するよう指示したとのことです。（提供/CGTN Japanese）