中国商務部の最新データによると、今年1月、中国でハイテク産業の外資実際利用額が全体に占める割合が前年同月に比べて増加し、外資による投資構造がいっそう最適化されていることが分かりました。具体的な数値から見ると、今年1月、中国全土で新規設立された外資系企業は前年同月比25．5％増の5306社で、外資実際利用額は920億1000万元（約2兆1040億円）となりました。業種別に見ると、今年1月、製造業の外資実際利用額は260億900