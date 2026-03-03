訓練用のケージに放たれるトキ＝3日午前、新潟県佐渡市（環境省提供）環境省は3日、能登半島で予定する国の特別天然記念物トキの放鳥に向けた約3カ月間の訓練を、佐渡トキ保護センター（新潟県佐渡市）で始めた。放鳥候補の1〜13歳のトキ18羽が、訓練用のケージに放たれた。石川県羽咋市で5月31日に放鳥する予定で、本州でのトキ放鳥は初めて。ケージはサッカー場ほどの広さで、里山の環境を模している。飛ぶ力や餌を取る力な