佐賀県警科学捜査研究所元職員のDNA型鑑定不正を巡り、県弁護士会は3日、覚醒剤取締法違反事件で有罪が確定した男性の公判で、元職員のDNA型鑑定が証拠として提出されていたと明らかにした。再審請求を検討する。