キャラクター・サンジの誕生日を祝福して置かれた漫画「ONEPIECE」のフィギュアなど＝3日午前、熊本県益城町熊本地震の発生から4月で10年となるのを前に、復興のシンボルとして人気漫画「ONEPIECE（ワンピース）」のキャラクター・サンジの銅像が置かれた熊本県益城町の公園の体育館で3日、地震が起きた2016年度に生まれた小学生約120人がサンジの誕生日を祝い、復興を願う催しが開かれた。作者の尾田栄一郎さんは熊本市出身