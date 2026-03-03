ユニクロなどを展開するファーストリテイリングは３日、東京都江東区の有明本部で入社式を開いた。ユニクロやジーユー（ＧＵ）などグループの新入社員５００人が参加し、柳井正会長兼社長が「現状で満足しては何も変わらない。自分でこうなりたいと強く決意し、正しい努力を継続してほしい」と激励した。ファーストリテイリングは８月が決算期で、例年、下期が始まる３月に入社式を行っている。新入社員は約１週間の研修後、全