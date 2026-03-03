阪神との強化試合今月開幕のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す野球日本代表「侍ジャパン」は3日、阪神との強化試合（京セラドーム）を行う。6日に台湾との初戦（東京ドーム）を控える中、試合前には井端監督が会見した。打順については「1、2番を変える」と説明。大谷翔平（ドジャース）が「1番・DH」でWBC前の最後の実戦に臨む。山本由伸投手とともに会見場に現れた指揮官。「最後の試合なのでいい形