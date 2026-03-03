絶好調の師弟コンビ。今度は出萌名人が、2月16日にボックス的中です。達人の遠藤秀さんが1月27日と2月9日に、そして出萌名人が2月11日に続いての的中。今年に入って、すでにコンビで4本の的中となっています。では、出萌名人の予想から。「千の位に『3』と『4』を。まだゾロ目の流れが続くと読んで、ゾロ目『33』『44』も入れています」続いて、達人の予想。「2月17日にダブルゾロ目が出るなど、ゾロ目が優勢の流れですが、