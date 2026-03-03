来年の5月に開催されるワールドマスターズゲームズ2027関西の、一般エントリー(参加申し込み)が、2日始まり、参加を目指す芸人らが意気込みを語った。ワールドマスターズゲームズ2027関西プレス発表会にて国際マスターズゲームズ協会（IMGA）が主催するワールドマスターズゲームズは、世界最大級の生涯スポーツの国際総合競技大会。４年ごとに開催され、概ね30歳以上であれば誰でも参加できる。幅広い種目で年代別に競い合う