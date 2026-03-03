2日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した大矢明彦氏が、DeNAの田内真翔について言及した。大矢氏は田内について「高校出の選手とは思えないしぶとさ、選球眼の良さがある」と評価し、「いろんなことを注意しながらバットが内側から出ている。そういうふうに見ると、高校2年目だけどいいバッターとは思いましたね」と絶賛した。田内は高卒2年目の内野手。オープン戦では、2月21日の広島戦、3月1日