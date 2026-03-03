和気町役場 岡山県和気町は2日、ヘルスケアに関するコンテンツ配信事業を手掛ける「母子モ」の「子育てDX」を活用し、新たな乳幼児健診サービスの運用を開始しました。 和気町が実施する乳幼児健診（乳児前期健診、乳児後期健診、1歳6カ月児健診、2歳6カ月児相談、3歳6カ月児健診）で、問診票の記入・提出と健診結果の確認がスマートフォンのアプリから可能になります。2026年4月の検診から使用可能。 和気