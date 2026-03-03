「うたコン 震災15年 明日へ届ける歌」 NHK「うたコン」（NHK総合よる7時57分〜）3月10日放送は、“震災15年 明日へ届ける歌”特集。東日本大震災の発生から15年、被災地に思いを寄せ、未来への希望を込めた楽曲を届ける。ゆずは震災伝承ソング「幾重」を初パフォーマンスする。まずは、連続テレビ小説「ばけばけ」の主題歌で、幅広い世代から人気を集めるハンバート ハンバートの「笑ったり転んだり」を、「ばけば