長友佑都が家族の存在について話したFC東京は3月3日、7日の明治安田J1百年構想リーグ第5節の横浜F・マリノス戦に向けて公開練習を行った。今日で北中米ワールドカップまでちょうど100日。5度目のW杯を目指すDF長友佑都が日常を支える家族の存在について「計り知れない力」と語った。長友は2017年1月に女優の平愛梨さんと結婚。今回の北中米W杯にメンバー入りすれば、結婚してから3度目のW杯となる。平さんの公式SNSでは、長友