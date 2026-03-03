絵本を読んで子どもたちに健やかに育ってもらおうと、高知県内の経営者団体が3月3日、高知市の幼稚園に絵本を贈りました。絵本の寄贈は、子どもたちの健やかな成長を願って公益社団法人高知法人会女性部が1994年から毎年3月3日の「ひなまつり」にあわせて行っているものです。2026年は高知市内2つの幼稚園に寄贈し、このうち高知市の高知聖母幼稚園には、子どもたち希望のあった「パンどろぼう」などの絵本、34冊が寄贈されました