理容師や美容師などを養成する高知市の専門学校で3月3日に卒業式が行われ、66人が新たな一歩を踏み出しました。高知市で行われた高知理容美容専門学校の卒業式です。卒業生は昼間課程の54人と通信課程の12人のあわせて66人です。式では卒業生一人ひとりの名前が呼ばれたあと、近藤邦夫校長が各課程の代表者に卒業証書を手渡しました。卒業生を代表して挨拶に立ったのは、理容師・美容師を目指す全国の専門学校生たちが競う全国大会