俳優の反町隆史、大森南朋、津田健次郎が主演を務めるフジテレビ水10ドラマ 『ラムネモンキー』（毎週水曜後10：00）の第8話（4日放送）に俳優の水野美紀が出演することが発表された。水野は事件の核心に迫る“最後のピース”を演じる。【写真】ドラマおなじみのカンフーポーズも!？すべてが規格外の水野美紀今作の主人公は吉井雄太（通称ユン／反町）、藤巻肇（通称チェン／大森）、菊原紀介（通称キンポー／津田）の３人。