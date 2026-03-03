ブルーノ・マーズのバンドでも活動している世界的ギタリスト、マテウス・アサトが、デビューアルバム『ASATO』の発売当日にあたる2月27日、東京・原宿のFenderの旗艦店・Fender Flagship Tokyoで発売記念イベントに登場した。【ライブ写真】アツい！世界最候補のプレイを聴かせたマテウス・アサトブラジル出身のマテウスは、9歳でギターを始め、20歳で米ロサンゼルスの世界最大級の音楽学校『ミュージシャンズ・インスティテュ