年々人気が高まっているブロッコリー。実は紫色は“ラッキーブロッコリー”、洗う時は茎を持って、などなど意外と知らないおいしく食べるコツがあるのです。【写真を見る】紫色だと“ラッキー”！？「ブロッコリー」の正しくおいしい食べ方とは？【THE TIME,】 1万本売れた“ブロッコリー専用“ソースここ30年で購入数が約3倍に増加しているブロッコリーは、4月から「指定野菜」の仲間入りをします。指定野菜とは、「消費量が