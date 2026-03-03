高市総理は、アメリカ、イスラエルによるイランへの攻撃の一報が入ったものの、県知事選の応援で石川県へ出張したことについて、「不適切な対応だと思っていない」と話しました。参政党和田政宗 衆院議員「石川県知事選の演説に行くための飛行機に乗る前に攻撃が始まり、総理はそれを知りました。なぜ官邸に戻らず、知事選応援に行ったのでしょうか、総理に聞きます」高市総理「必要な指示を出しながら、動いておりました。