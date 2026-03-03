【FIBAワールドカップ予選】日本代表 78−72 韓国代表（3月1日／沖縄サントリーアリーナ）【映像】脱力した「芸術的なファウル誘発」（実際の様子）アカツキジャパン（バスケットボール日本代表）の魔術師ことPG齋藤拓実が、見事な頭脳プレーでチームを救った。1点差の緊迫した場面で相手のオフェンスファウルを誘った“芸術的”なディフェンスに、解説者やファンから絶賛の声が上がっている。日本代表は3月1日、「FIBAバスケ