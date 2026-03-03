フランスのマクロン大統領はフランスが保有する核弾頭の数を増やしていく方針を明らかにしました。フランスマクロン大統領「核弾頭の保有数を増やすよう指示した」2日の演説でこのように述べたマクロン大統領ですが、現在保有する核弾頭の数や、今後どれだけ増やすかは言及していません。大統領はロシアによるウクライナ侵攻やNATOへの協力に消極的なトランプ政権の姿勢などを念頭に、核による抑止力強化の必要性を強調。同じく