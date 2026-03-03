タレントの武田久美子（57）が2日、ブログを更新。20年前からこだわり続けているというヘアスタイルについて明かし、当時の写真と現在の姿を公開した。【写真】「どの時代もお綺麗です」20年前と現在のヘアースタイルを披露した武田久美子「20年前の髪型と今現在」と題した投稿で、トップに掲載した写真が「ちょうど20年前のもの」だと説明。当時、ベースは染めずに「Low lightとHighlightを全体的に入れてアクセントに赤っ