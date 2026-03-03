イラン情勢の緊迫化を受けて、アメリカの国務省は中東地域に滞在するアメリカ人に退避を呼びかけています。木原官房長官は、3日午後の記者会見で、日本政府として中東地域の危険レベルをさらに引き上げるかを問われ、「現地の情勢を見ながら、必要に応じて危険レベルの不断の見直しを行っていく」と述べました。日本政府はすでにイスラエルの周辺国の危険レベルを引き上げ、在留邦人向けにメール等で注意喚起を行っています。