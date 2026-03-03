フランスのマクロン大統領（ゲッティ＝共同）日本、フランス両政府が、マクロン大統領の今月末の来日を調整していることが分かった。高市早苗首相は首脳会談に臨み、安全保障や経済安保分野での連携を確認する。複数の政府関係者が3日、明らかにした。米国とイスラエルによるイラン攻撃の他、マクロン氏が表明した核弾頭数の増強方針が議論されるかどうかが注目されそうだ。フランスは今年の先進7カ国（G7）議長国。中東情勢次