お笑いコンビ「ママタルト」が3日、東京・亀有のピザ店「JUN’SPIZZA」で「マジック:ザ・ギャザリング―ミュータントタートルズ」の発売PRイベントに出席した。新作はアメリカの人気コミック「ミュータント・タートルズ」のカードを収録している。亀のキャラクターで、好物がピザである設定から亀有のピザ店が会場として選ばれた。檜原洋平（34）は下積み時代10年間ピザ店でバイトをしており、ピザへの愛は人一倍ある。