モデルでタレントの本田紗来（18）が、高校を卒業したことを報告し、両親との親子ショットを披露した。【映像】本田紗来の制服姿や両親との親子ショットフィギュアスケーターでタレントの真凜、フィギュアスケーターで俳優の望結という2人の姉がいる紗来。これまでにもInstagramで、望結と撮影した振り袖姿の2ショットや、番組出演時の3姉妹ショットなどを公開してきた。高校卒業を報告2026年3月2日の更新では、明治大学付属