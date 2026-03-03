古川琴音が主演を務める夜ドラ『ミッドナイトタクシー』が、NHK総合にて6月1日より放送されることが決定した。 参考：古川琴音「自分自身、やりきったなという思い」恋愛映画初ヒロインを横田真悠と語り合う 本作は、夜の東京を走る一台のタクシーを舞台に、乗客たちの“心がふたたび動き始める瞬間”を描いたオリジナルドラマ。脚本は、昨年の向田邦子賞を史上最年少の28歳で受賞した兵藤るりが手がける。