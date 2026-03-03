井上監督も選手を乗せるモチベーターとしても知られる（C）産経新聞社侍ジャパンの戦いがいよいよ本格化する中、NPBの各チームも3月27日の開幕に向け、着々と調整を進めている。【動画】本当にルーキー？堂々としたマウンドさばきも評価された中西の投球シーン近鉄OBの佐野慈紀氏が現在の野球界を独自の視点で占う「シゲキ的球論」、今回は新設されたホームランウイングにも注目が高まる井上中日の戦いぶりに考察を加えている