札幌市中央区南９条西５丁目の１０階建てのマンションで３月３日午後３時ごろ、管理人から「自動火災報知機が鳴り８階から煙が出ている」と消防に通報がありました。消防によりますと、８階の部屋の中が一時炎上しましたが、およそ２０分後にほぼ消し止められたということです。けが人はいませんでした。