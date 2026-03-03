防府市の40代の男性会社員がマッチングアプリを通じて知り合った人物から「一緒にネットショップを経営しないか」などと誘われ、現金193万円をだましとられる詐欺事件が発生しました。防府警察署の発表によりますと、防府市に住む40代の男性会社員が、去年12月27日、マッチングアプリを通じて自称 日本人女性と知り合い、SNSを通じてやり取りをしていたところ「私はネットショップを経営している」「あなたも一緒に経営しないか」