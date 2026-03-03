現時点でメルセデスに隙は見当たらないようだ(C)Getty Imagesいよいよ3月6日よりF1新シーズンが幕を開ける。2026年はパワーユニット規定をはじめ、エアロダイナミクスやシャシー規格、タイヤサイズなどで新レギュレーションが導入され、各チームにとっては“ゼロからの再構築”とも言える一年となる。 【関連記事】“嚙み合わない”アロンソとホンダPUテスト最下位でよぎる“2015年の悪夢”角田の復帰も囁かれる事態