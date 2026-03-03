Ｊ２藤枝は７日のホーム磐田戦に向け、３日に焼津市内で調整を行った。地元静岡の富士市立高から加入した高卒ルーキーＦＷ山崎絢心（けんしん、１８）は、連勝が懸かる今季初の静岡ダービーに特別な思いを抱いている。山崎は８日の開幕・ホーム岐阜戦で右ウィングバックとして途中出場。前節は出番がなかったものの、練習では今季就任した元日本代表の槙野智章監督から「絢心」と下の名前で呼ばれ、マンツーマン指導を受ける。