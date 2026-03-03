大衆演劇場「呉服座」を運営する株式会社ニコーは３日、旧「よしもと祇園花月」（京都市東山区）跡に、旅芝居の新劇場「祇園呉服座」を５月１日にオープンすると発表した。「呉服座」は大阪・キタに「梅田呉服座」、大阪・池田市に「池田呉服座」を展開している。京都での常設劇場は業界初という。「祇園呉服座」は総座席数３５２席。オープン記念として「劇団九州男」がこけら落とし公演を行う。同社は「伝統と華やかさが融合