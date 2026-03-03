俳優の寺田心（17）が3日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。趣味について語った。寺田は毎日自身で朝食を作ると言い、「玉子焼きとシャケとお米と。最近は筋トレをしているので、玉子焼きとシャケ、鶏肉とかが多いんですけれど」と母と自身のために作った朝食の写真を披露した。写真にはご飯、味噌汁、玉子焼き、レタス、ミニトマト、納豆、ナスのおひたしが並んでおり、「僕おひたし系大好き