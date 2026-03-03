タレント・ほしのあき（48）が3日、自身のインスタグラムを更新。自撮り写真を披露した。この日、ほしのは小顔矯正などの施術を受けたとみられ、「顔も身体もスッキリ顔のマッサージはココでしかしてないかも」と告白。鏡越しの自撮り写真をアップし、「スッピンだと眉尻が細いからから眉アートしようかな。。」とつづった。またストーリーズでは「友達から送られてきた2015年の写真」と、肩を出したニット姿の写真を公開