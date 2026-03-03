日本学生野球協会は3日に開いた審査室会議で高校5件の処分を決め、石見智翠館（島根）の顧問が体罰で1月19日から2カ月の謹慎処分を受けた。福岡第一の部長は不適切指導と報告義務違反で、1月11日から2カ月、高知のコーチは暴言と不適切指導で1月6日から3カ月のそれぞれ謹慎処分となった。なお昨夏の甲子園大会で準優勝した日大三（東京）について、今回は同会議で審議されなかった。同校は硬式野球部員2人（17歳と16歳）が女