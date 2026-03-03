愛知県春日井市で名鉄バスが電柱に衝突し、現在も停電が発生しています。 【写真を見る】電柱は根元から“折れる” バスが電柱に衝突… 一時約1790戸停電 当時車内には運転手と乗客2人 愛知･春日井市 警察などによりますときょう午後1時20分過ぎ、愛知県春日井市下市場町で、名鉄の路線バスが道路脇の電柱に衝突する事故がありました。 一時約1790戸が停電 このバスは、春日井市のJR勝川駅から藤山台南を結ぶ路線バスで、当時