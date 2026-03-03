気象庁は3月3日午後、関東甲信地方に大雪と高波及び強風に関する気象情報を発表した。気象庁は、4日朝にかけて、関東甲信地方で南岸低気圧の影響で、山沿いや山地を中心に大雪となる所があるとして、積雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒を呼びかけた。また、着雪やなだれに注意が必要だという。関東地方では、4日はうねりを伴った高波に警戒し、強風に注意・警戒を呼びかけた。前線を伴った低気圧が四国の南にあり、東北東